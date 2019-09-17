港鐵稱路軌有斷裂 但未確定成因（視頻）

【i-CABLE】

港鐵東鐵線紅磡站列車出軌，8人受傷。出事路軌事後，找到最少三處裂開，港鐵指未能確定是否裂痕導致列車出軌，警方有組織罪案及三合會調查科到過現場調查。

出事列車有十二卡，頭三卡已經駛入紅磡站一號月台，第四卡出軌跟後面的車卡斷開，橫跨三條路軌，第五、六卡亦出軌，港鐵事後在路軌找到三處斷裂，包括六、七卡之間，七、八卡之間，以及第九卡尾段路軌都斷裂，其中兩條裂痕有三厘米闊，另一條一毫米闊，事發後多名港鐵職員伏下來檢查斷開路軌，鑽進去拍照記錄，港鐵指會調查是否跟出軌有關。

港鐵又指，出事路軌附近星期一晚換過一段8米長路軌，距離出軌位置百多米，即近車尾位置。港鐵指出事列車1983年買入，1997年翻新過，港鐵形容今次情況嚴重、罕見，會成立調查委員會跟進，盡量3至6個月完成報告，同時會配合政府的獨立調查，機電署指除了路軌，還會調查其他可能性。

運房局局長陳帆亦有跟機電署和港鐵人員落路軌視察，他指政府非常重視事故，會全面調查。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華中午到紅磡站聽取港鐵職員及在場探員匯報情況，亦有到路軌視察。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。