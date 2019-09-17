運輸部長趙小蘭涉利用職權圖利遭國會調查

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聯邦運輸部長趙小蘭涉嫌利用職權令家族船運公司圖利，遭眾議院調查，運輸部發聲明否認指控。

醜聞主角趙小蘭是特朗普內閣首位華裔成員，民主黨掌控的眾議院監察委員會週一去信這位運輸部長，指有報道懷疑她利用公職為自己或家族公司福茂集團圖利，要求趙小蘭在月底前交出運輸部與集團的通訊文件作調查。

福茂集團總部設於紐約，業務主要是運送材料來往中國。據報獲北京當局低息貸款數以億計美元創辦集團的趙小蘭父親趙錫成，是前中共領導人江澤民大學校友，集團主席兼行政總裁就是趙小蘭妹妹。有傳媒指趙小蘭上任後曾出席公司活動或陪同父親受訪，有幫助宣傳之嫌。

趙小蘭在台灣出生、祖籍上海，家族與中國的關係早已引起關注，原定前年以運輸部長身分訪華，計劃與隨行家屬一同見中方官員，由於國務院有疑慮，最後取消。委員會要求趙小蘭亦提供有關文件，又調查她一度沒有遵守承諾，出售其曾擔任董事的建材公司股份，直至傳媒報道數天後才賣出股份。

運輸部發聲明否認針對趙小蘭的指控，但亦打算回應委員會要求。由於趙小蘭丈夫是參議院多數黨領袖麥康奈爾，外界估計調查可能牽連甚廣。

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