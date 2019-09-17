柳忠三涉串謀詐騙簽證美國被捕

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獲中國政府支持的中國國際人才交流協會駐紐約代表柳忠三，涉嫌串謀詐騙簽證在美國被捕，他被指協助中國政府僱員，假借學術研究為名獲取美國簽證，實質是幫中國招攬專才。

中國國際人才交流協會駐紐約代表處代表柳忠三，週一在新澤西州被捕後，隨即被帶到紐約曼哈頓聯邦法院提堂。他被指是中國政府僱員，被控串謀詐騙簽證，最高可被判監5年。

這單案件由聯邦調查局調查，案情指柳忠三由2017年起，涉嫌協助其他中國政府僱員，用欺詐方式取得美國的研究學者簽證，實質安排那些人到當地，為中國招攬美國科研人才。

其中一單案件發生在去年4月，柳忠三幫一名同屬人才交流協會的女子申請J-1研究學者簽證，聲稱該女子到紐約附近一所大學做研究，實際全職為協會工作。

為了掩飾身分，柳忠三更囑該女子到達後，要立即向大學報到，考取當地駕駛執照車牌，指示她要定期返大學。

調查指柳忠三想招攬的專才，包括美國科學家、學者、工程技術人才等。美國司法部表明會繼續抗衡中國政府試圖顛覆美國法律，把美國學術研究轉移去中國。

根據中國國際人才交流協會的官方網頁，協會是經中國政府批准的公共服務機構，除了安排中國及外國學者互相交流外，亦資助過內地高級公務員赴美國哈佛大學接受培訓。

柳忠三之前曾擔任負責外國專家管理和服務的國家外國專家局辦公室副主任。

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