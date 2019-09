加州有第二名居民吸電子煙引發肺病死亡

【KTSF 馮政浩報導】

加州有第二名居民因為吸電子煙而引起肺病死亡,是全國的第7宗,聯邦疾病防控中心(CDC)啟動緊急運作中心,應付電子煙帶來的影響。

伊利諾州民主黨聯邦參議員杜班(Dick Durbin)說:”這本來應該是代替香煙的健康用品,但變成殺手。”

杜班聯同其他幾名參議員,要求eBay、Craiglist、阿里巴巴等網上購物平台,停止向青少年售賣電子煙產品,他批評eBay將產品下架的要求無產生作用。

杜班說:”有500萬名美國學生正在用電子煙產品。”

在全國有36個州發現到和電子煙有關的肺病個案,疾控中心已經啟動緊急運作中心,加強應付健康威脅。

而在6個州,有7名居民因為吸電子煙導致肺病死亡,當中兩人是加州人,而最新的死者是住在加州中部的Tulare縣,其它涉及州份包括伊利諾、印第安納、肯薩斯、明尼蘇達、俄勒岡等。

加州政府已經要求網購或郵購電子煙加強年齡監管,並投入2,000萬元,在社交及數碼媒體教育民眾吸電子煙的危險。

加州州長紐森(Gavin Newsom)說:”我們的市場宣傳會集中針對這次的電子煙流行病。”

根據NPR全國公眾電台報導,有衛生官員指出,在一些患者中,吸入的電子煙大麻油含有維他命E的成份很高,有可能是導致生病的元素之一,服用維他命E作為補充劑並無問題,但深深吸入肺部的話,就可能有害。

很多地方並無將維他命E列入核准吸用大麻附加劑,而有不少的使用者是從黑市購入電子煙用的大麻油。

而聯邦機構就表示,暫時未找到各個病例的共同致病原因。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。