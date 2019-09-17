布里德視察無家可歸者支援中心 宣布增加床位（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山市長布里德（London Breed）週一視察Mission區一個無家可歸者支援中心，並宣布在現址增加床位，對於有傳聞指，特朗普總統週一將到訪灣區，並會評論舊金山的無家可歸者問題，布里德有什麼回應呢？

位於舊金山South Vanness的Division Circle無家可歸者支援中心，原本有125個床位，市長布里德宣布在原址增加多60個床位，備有浴室及小型醫務所，她週一與Vallejo市市長親自到場視察，並與入住的人士交流。

布里德說：”任何人隨時都有機會變成無家可歸，無人能倖免，更重要的是我們能為他們提供這些支援中心，讓他們可以重整生活。”

18個月前Leticia Gnagie的前男友放火，一夜之間燒毀她的休旅車，兩天後，Leticia更失業，令她開始流落街頭，今年3月，她獲安排入住支援中心，令她的生活慢慢得到改善。

Leticia說：”我很感恩現在有瓦遮頭，不用擔心有人偷我的財物，或者在睡夢中被人打醒，我不知道，很感恩我不用再睡在街上。”

市長布里德早前承諾，會在2020年完結前，設立1,000張無家可歸者的床位，加上週一這60張，目標已經完成了3分之1，增加了約350張床，還有另外400多張仍在策劃當中。

此外，有傳聞指特朗普週一將到訪灣區，並與聯邦房屋及城市發展部部長Ben Carson一同到訪舊金山，了解區內的無家可歸者危機，布里德指，特朗普灣區的行程仍然是未知之數，一旦真有其事，她希望聯邦政府能增加對房屋發展及補助的撥款。

布里德說：”我們見到聯邦政府投放落州府的可負擔房屋撥款嚴重不足，我認為這直接影響無家可歸者問題，亦無再發放第八段房屋補助劵，沒有新撥款去興建房屋，實際上，很多這些之前曾經有過的投資，自奧巴馬政府後無再出現。”

市長辦公室證實，Ben Carson的確會到訪舊金山，但未知特朗普會否同行。

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