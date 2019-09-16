沙特石油設施遇襲 特朗普指伊朗疑幕後策劃

【KTSF 張麗月報導】

沙特阿拉伯的主要石油設施在週末突然遭受攻擊受到嚴重破壞，也門的什葉派胡提武裝承認做案，但沙特就指伊朗是幕後黑手，美國也有同感但仍需調查，國際油價即刻飆升。

美國週一早上公佈衛星影像顯示，沙特阿拉伯的油田和石油設施在週末遭受破壞的程度，由沙特領導在也門同胡提武裝直接起衝突的阿拉伯聯軍，就認為伊朗提供了武器發動襲擊。

伊朗否認參與襲擊，但得到伊朗支持的胡提武裝已經承認責任，他們聲稱使用了十架無人機發動襲擊，但美國不相信，美國質疑胡提武裝如無外力幫助，不能發動如此龐大和準確的襲擊。

特朗普也認為，似是伊朗在幕後策劃行動。

他發推文說，將會徹查事件，而美國已經準備就緒”上好子彈”，一經驗證誰是幕後黑手後，就會採取行動。

特朗普說：”我們有許多選項，但我不會在現時考慮選項，我們希望首先確定誰幹的。”

沙特油田遭受攻擊破壞，刺激原油價格飆升，特朗普表示，有需要時，將會動用戰略石油儲備來穩定油價。

北約秘書長也表達極度關注局勢將會升級，將對整個中東地區帶來不穩定。

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