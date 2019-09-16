郭台銘宣布不參與明年台灣總統大選

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在台灣，明年總統選舉選情形勢出現變數，鴻海集團創辦人郭台銘週一晚上宣布不會參選，說是希望讓社會回歸理性思考。綠營方面，呂秀蓮前副總統突然宣布會以獨立身分參選。

上星期退出國民黨的郭台銘，政治動向備受關注，週二就是登記以獨立身分參加明年總統選舉的最後限期，結果限期前一晚他發表聲明，宣布不會登記參選。

郭台銘在聲明中指，參選總統的初衷，是希望帶領台灣齊心拼經濟，但投身選戰以來，看到的卻是一些政治人物為了私利，挑起階級、仇恨、對立等民粹，再三思考後，希望讓社會在關注領導人選擇時，能夠回歸理性思考與政策層面的討論，決定不參選。

他向支持者表達最誠摯的歉意，說”對不起”，令他們失望，並感謝他們一直以來的支持與愛護。

郭台銘強調，雖然不參與總統選舉，但並不表示放棄參與政治事務，會持續積極推動自己提出的政策，讓台灣有和平、安定、經濟與未來。

另一方面，呂秀蓮前副總統星期一晚透過辦公室宣布，受到各界人士鼓勵，決定接受喜樂島聯盟及其他政黨的推薦，星期二登記為獨立總統參選人。

75歲的呂秀蓮過去是民進黨人，在陳水扁執政時期出任副總統，呂秀蓮參選，即是代表明年與國民黨的韓國瑜，與尋求連任、民進黨的蔡英文總統對決。

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