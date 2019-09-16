舊金山舉世聞名纜車停駛十天 旅客失望而回（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山舉世聞名的纜車從週五開始進行維修工程而暫停使用，令到一些慕名而來的旅客感到失望。

這些在Powell街的遊客，希望捕捉到的是纜車從山坡上緩緩而下的情景。

遊客說：”我喜歡拍攝街景，所以希望能拍到纜車景象。”

但是他可能必須等待一段時間才能夠再看到纜車穿行，因為舊金山著名的了纜車，將會暫停使用十天，這兩位從德國來的遊客，週四乘坐了纜車而感到慶幸。

這位從智利來的遊客則沒有這份運氣，他說週四告訴自己週五可以坐纜車，但到了週五已經沒有這機會，但沒有關係。

舊金山交通局表示，在翻新Hyde街的齒輪箱和當中的主要電纜，這條電纜是用以推動纜車進出纜車終站。

舊金山交通局發言人Erica Kato說：”我們多月來已對外公佈這項消息，這個工程已籌備多年。”

接駁巴士將暫時取代纜車，穿行Powell-Hyde綫，Powell-Mason綫和California綫，這些巴士會在纜車車站讓乘客上下車，接駁巴士不會開到纜車的幾個終點站，但這些終點站的附近將會有巴士站讓乘客等車。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。