沙特兩大石油設施遇襲 特朗普稱已鎖定罪魁禍首

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沙特阿拉伯兩大石油設施遇襲，據報遇襲設施暫時只能恢復3分1產量，刺激布蘭特期油一度急升近兩成。特朗普總統表示已經鎖定罪魁禍首，一經核實，會決定下一步行動。

美國政府發布衛星圖片，沙特第二大油田胡賴斯油田，在遇襲後一日地面大範圍燻黑。

美國官員表示，遇襲的沙特兩大主要石油生產設施，合共有19處受破壞，主要集中在阿布蓋格煉油廠的重要設施。除了透過無人機，相信亦有用巡航導彈。

從精準度和受影響範圍等判斷，加上襲擊來自西北和西面，亦即是伊朗的方向，而非從南面的也門而來，相信這次襲擊是伊朗所為。不過有專家指，部份設施受毀之處，不在美國聲稱、來自伊朗的那方。

特朗普表示，已經鎖定罪魁禍首，但沒有點名提到伊朗，又提到軍方已經準備好，只要一經核實及待沙特調查後，便會決定下一步行動。

沙特電視台播出能源大臣阿卜杜勒阿齊?視察遇襲煉油廠的片段，表示會將已生產的石油儲備推出市場，抵銷減產影響。

《華爾街日報》引述當地官員估計，遇襲設施週一只可以恢復3分1正常產油水平，即每日生產200萬桶原油，部份石油設施或需數月重建。

布蘭特期油受刺激一度急升19.5%，是28年以來最大升幅。紐約期油亦曾急升逾15%，特朗普已授權在必要時動用美國國內戰略石油儲備。

有分析認為，目前沙特的石油儲備，足夠維持未來兩個月正常出口量，相信事件對國際油價只屬短期影響。

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