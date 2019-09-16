穆迪降低香港評級展望至負面 示威若持續或面臨降級風險

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評級機構穆迪下調香港評級展望至負面，警告若示威持續，損害香港經濟及司法制度或面臨降級風險。

穆迪將香港展望由穩定下調至負面主權評級維持「Aa2」，指持續示威衝突帶來的風險較兩個月前評估惡化，損害香港制度穩健，削弱政府管治及政策成效，信貸根基受損，減低香港國際貿易及金融中心的吸引力，即使政府回應示威者少量訴求，無助平息事件，但基於香港財政基礎強韌，包括財政及外匯儲備有大量盈餘，政府債務負擔較小，相信能夠抵禦衝擊。

穆迪指香港較中國獲較高評級，源於政治及經濟上享有自治，一旦北京更緊密參與香港體制及政策制定，會進一步收窄香港與內地於法治及管治上的差距。

穆迪警告，如果示威持續，香港經濟風險相應增加，同時若政府的措施令經濟、司法等受損，屆時會面臨降級危機。

月初另一評級機構惠譽近25年來首次一併調低香港評級及展望，並預計香港經濟今年無增長。

香港財政司司長陳茂波認為，穆迪推論欠缺事實根據，他指出香港是國際金融中心和全球最佳營商地，核心競爭力未受近月的社會事件影響，而香港金融市場和銀行體系在過去數月一直運作如常，聯繫匯率制度運作良好，銀行資本充裕，無顯著資金流出港元或銀行體系的情況，香港有足夠實力應對當前的挑戰，與內地更緊密經濟聯繫，亦為香港帶來重大經濟發展機遇。

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