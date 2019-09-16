心理醫生教平和理性看待香港問題（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

近3個月，香港的遊行示威持續，遠在海外的民眾透過不同的媒體，亦接收到各種影像與訊息，對香港問題持不同意見的人，怎樣能夠平和理性地表達意見呢？

心理學博士黃偉康（Melvin Wong）在香港出生，來美定居50年，他表示，很多人像他一樣，雖然已經移民，但不少在灣區的香港人，仍然心繫香港。

正正因為這種無形的關心，由各種媒體傳來的影像，可能是警民衝突，警察或示威者訴諸暴力的行為，這些負面資訊看得多了，往往會對民眾的心理造成壓力，黃博士表示，當覺得直接看這些畫面太沉重時，可改用較間接的方法接受訊息。

黃博士說：”即是說，我常常看到電視的報道，太激烈了，或者暫時不看，或者看報紙的報道，沒有了景象現象，因為那些很厲害，或者先看其他，或者看時事分析，不要自己說，我全部正確。”

香港的問題上，比較明確的分出支持政府及支持示威者兩大派別，一個家庭裏可能都會有不同的意見，如果發現家人或朋友與自己意見不同時，黃博士指，不應該藏起來，因為太過壓抑，亦可能對個人心理構成問題。

黃博士說：”始終這個當事人，心裏面有些感覺解決不到時，要找一些知音人，舉個典型的例子，華埠那些人閒談，那些老伯在咖啡廳講一大輪是好的，我相信對他們壽命有幫助，有人講一下，發洩一下，沒有問題，但如果說一定要贏，問題就會出來了，往往你對，我不對，就很慘了，所以要同理，不是同情，誰贏誰輸，我覺得不是。”

當內心的情緒有舒緩的出口後，黃博士表示，家人始終是最珍貴的財產，怎樣都要想辦法與想法不同的家人溝通，黃博士將他與女兒作為例子。

黃博士說：”回到政治取向，他說，爸爸，我的投票跟你的不一樣，我說好，很好，在美國地方，大家可以不一樣，但我還愛你，因為你是我女兒，爸爸我還愛你，但我們久不久會講少少事，女兒曾經跟我講過，兩年前，爸爸，你有沒有覺得遺憾，你投票了以後，有否覺得遺憾，我說暫時還沒有，那你呢？我就問她，我們開這些話題，但我不會常常講這些事，我會在一些很好的環境下，她跟我一起，可能她拍著我肩膀，厲害的是，這些那麼緊張的位置，我們不會避免說不講。”

黃博士指，其實香港問題是很複雜，很難去判定誰是誰非，他認為，不要一見到黑衣人或警察，就斷定他們是好是壞，黑衣人或警員都會有好的一面，嘗試利用正面的記憶去平衡負面情緒。

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