香港兩交警被擲汽油彈 警方斥示威者”想攞命”

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香港警方指激進示威者週日投擲了80枚汽油彈，其中3枚是向兩名交通警員投擲，警員拔槍示警。警方形容示威者想”攞警員命”，行動是有需要和克制。

星期日下午5時多，灣仔告士打道有多名身穿黑衣的人，向兩名穿反光衣的交通警員投擲燃燒彈，警員擎槍，其他人即時散開。警方表示，警員生命安全受嚴重威脅。

警方指示威者在星期日在港島一帶投擲80枚汽油彈，又指有人濫用私刑、道德淪喪，而警方就施放32枚催淚彈、11發橡膠彈、12發海綿彈，全日拘捕55人，年齡13至67歲。

至於在星期六亦拘捕24人，主要是九龍灣淘大商場打鬥事件，不單止在現場有拘捕行動，兩名男子由淘大乘巴士上到樂華邨下車時，被兩名便衣警員制服在地上，之後有人問被制服男子姓名。

警方解釋懷疑兩名男子有參與淘大打鬥，亦澄清警員是有出示委任證。同一日流傳一條片，警方表示此人不是警員。

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