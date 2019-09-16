香港北角一帶爆發多次打鬥 有人襲擊防暴警察（視頻）

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香港北角一帶週日晚多次發生打鬥，警方帶走多人，一名男子在七海商業中心附近襲擊防暴警察，其後被制服。

防暴警察晚上跑入七海商業中心附近停車場追截一批人，一名穿灰色衣男子停下，當警察走過他面前，他望一望記者，隨即取出一枝類似警棍的棍打向防暴警員，警員還擊，他跌一跌，站起來逃走，防暴警察追他，揮動警棍，他再次跌低，他頭部流血，被警察制服、拉到一旁，男子繼續不放手，警員施放胡椒噴劑，之後找現場急救員替他治理傷口。

北角整晚打鬥不斷，7時許，一批人在北角英皇道聚集，情緒激動，警員向前推進、這批男子跟著走，突然他們手持摺椅、矮椅跑向炮台山站，一名穿黑衣的男子嘗試阻止、被襲擊，警方趕到上前分隔，白衣男子想在警察堆中扯出該人，警察阻止、但沒有拘捕他。

警察向炮台山站推進期間，放過一枚海綿彈，打鬥延續到港鐵站，持摺椅的白衣男子再次出現，用雨傘打人，其他人亦追上，他們圍毆一名黑衣人，又用摺椅打頭，打人男子上回地面，期間警方將兩名男子帶上警車。

十數分鐘後，北角道有穿黑衣的年輕人與白衣的中年人打架，北角城市花園附近，多人圍毆一名穿白衣的男子，受傷男子頭部流血，在另一間店舖前，多人用腳踢向一名男子，義務救護員為他治理，受傷男子指自己不懂廣東話。

去到9時許，英皇道一名穿灰衣男子揮拳打一名穿綠色背心男子，演變成一批人打鬥，十分鐘後，在康威商場門口又有人打鬥，一名藍色衣男子事後受傷躺在地上，急救一輪後，見他有眨眼、仍有意識。零星打鬥後，警方在11時前在北角英皇道舉黑旗，不久後發射催淚彈驅散在場人士，當時仍有車輛在路上行駛，現場煙霧瀰漫。

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