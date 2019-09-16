港島自發遊行金鐘現混戰場面 警以催淚彈水炮車清場（視頻）

【i-CABLE】

香港有大批人週日下午在港島自發遊行，金鐘再出現混戰場面，有人向政總擲燃燒彈，警方出動水炮車，發射藍色水劑清場。

下午5時，有示威者在金鐘站C2出口外，向站內投放粉末，又用水馬堵住。速龍小隊由另一個出口走上地面，向添馬街的人群發射催淚彈。差不多同時間，政府總部東翼外的添美道亦有多發催淚彈。

另一邊的添華道，有人不斷將汽油彈扔向政總西翼，水馬及地面都著火，其中一個汽油彈卡在樹上，有人拾起催淚彈頭扔向警方。

到5時半，水炮車在西翼水馬防線後向人群射水，另一邊就發射催淚彈，但人群沒後退，並向水炮車投擲懷疑汽油彈，車頂起火，自動灑水系統將火救熄，之後發射藍色水劑，又射上橋，水壓強度比開始時增加。水炮車出動約7分鐘就後退，多名示威者立即衝前扔磚頭及雜物，再次扔汽油彈。

另一批警員沿夏愨道往金鐘方向，一邊推進一邊發射催淚彈，示威者舉傘後退，另一輛水炮車下午5時50分左右，再發射清水及藍色水劑，水炮車向上及左右橫掃發射，有線新聞台攝影師及記者被射中後，感到刺痛不適。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。