灣仔金鐘有人縱火破壞港鐵設施 有人焚燒國旗（視頻）

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香港灣仔、金鐘週日有人縱火，破壞港鐵設施，又有人焚燒國旗及國慶橫額。

在分域街及駱克道交界，有人燒國旗，他們用火槍，將五星旗上的星星燒成大洞。這面國旗是在附近的皇悅酒店拆下來，酒店職員之後主動收起香港區旗。

中環有人爬上和記大廈，將原本掛著的「慶祝國慶七十周年」的橫額拆下，放在馬路上燒毀，燒完一幅再燒另一幅。

港鐵設施再次遭到破壞，金鐘站海富中心出口，三面玻璃圍欄全被擊碎，最後連不鏽鋼欄杆都掉下來。灣仔站A1出口兩邊玻璃被人擊碎，當時現場有一個穿黑衣、蒙面的人手持長棍。

到傍晚6時後，有人在灣仔站莊士敦道出口放火，淋液體助燃，有人向站內投擲燃燒物，裡面情況混亂。另一個修頓球場的出口，有人燒紙皮箱，火勢猛烈，消防到場救火。

海富天橋下近政總東翼一部升降機，多名黑衣人用硬物和棍擊毀玻璃，投擲石頭，升降機塔外圍的玻璃幾乎全被擊碎。

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