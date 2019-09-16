女子涉在加州參議院用月經杯潑紅色液體被捕

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加州州參議院週五在年度立法期限最後一天開會時，被觀衆席中的一位女子丟置疑似血液的紅色液體，有報導指6名參議員被擊中，而涉案女子也被逮捕。

事發生在週五晚5點幾，有人上載到網上一張可能令人不安的照片，有報導指有人將一個裝有紅色液體的月經杯，從州參議院觀衆席丟下去，液體擊中代表中谷地區的州參議員Melissa Hurtado，和另外幾位州參議員，液體也被撒在一些議員的辦公桌和文件，有人稱丟置物品的女子當時喊叫說，這是為了死去的嬰兒。

議員們將矛頭指向最近一個星期在首府沙加緬度反對SB 276和SB 714議案的抗議人士，這些提案是要取締濫用豁免接種疫苗的活動。

代表舊金山的加州州參議員威善高（Scott Wiener）發文表示，這些反疫苗的人正干犯刑事罪，他們再三襲擊議員，對議員們做出騷擾和恐嚇。

Richard Pan是沙加緬度的兒童醫生，也是提案的參議員，他在幾星期前被一名反對兒童接種疫苗的男子在街上襲擊，他譴責反對聲浪導致暴力升級的行動。

他對於週五晚的事件發文說，事件是由反對接種疫苗人士的暴力言論激起，隨著反對言論升級，暴力也同樣會升級，這是對民主進程的攻擊，也是對全加州人的攻擊，所有人都必須譴責。

反對接種疫苗組織的代表說，不認識抛擲液體的女子，也譴責她的行動。

被逮捕的女子是43嵗的Rebecca Lee Dalelio，住在灣區南部，靠近Santa Cruz 的Boulder Creek，她面對破壞公物的重罪，和襲擊他人及另外4項擾亂州府職務的輕罪，目前以1萬元獲保釋。

而兩條收緊對豁免孩童接種疫苗的法案，也已經由州長紐森簽署。

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