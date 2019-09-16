沙特石油設施遇襲產能大減 灣區油價料上漲

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沙特阿拉伯兩處石油設施14日遭無人機攻擊，導致石油產能減少一半，衝擊全球石油產量，預期全國油價都會上漲，而灣區的油價預期每加侖可能至少上漲10美仙。

沙特阿拉伯兩大石油設施，包括全球最大的煉油廠被襲擊，也門胡塞武裝承認施襲，這場攻擊造成沙特石油產量每日減產570萬桶，相當於沙特一半的產量，影響全球石油供應約6%。

若此情況持續，恐造成石油產業近年來最高漲幅，油價也將漲至數月來新高。

特朗普總統週日發推文表示，必要時，他將釋出戰略石油儲備，以穩定市場供應。

14日這場攻擊對國際原油供應的影響，是自第一次波斯灣戰爭以來最嚴重，危及能源市場，並突顯沙特仍在全球原油供應鏈中扮演要角。

不過根據本地五號台採訪能源分析師分析，灣區油價不會在一夜之間飆漲，如果受損設施可以很快恢復，影響也許也比想像中來得少，尤其美國自己的產量近年來也逐漸增加。

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