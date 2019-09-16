國會擬立法加強槍管 或利用手機App作背景審查

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過去兩個月，全美發生多宗大型槍擊案，多名國會議員以至特朗普總統都表示，要想辦法防止悲劇再發生，有報道指，利用手機應用程式去加強買槍者的背景審查，是其中一個方法。

聯邦政府及國會議員預計將於本星期陸續公布各項的措施，去加強槍械管制。

有國會參議院的消息人士指，其中一個方案是利用手機應用程式，當有人想買槍時，私人的槍店可透過程式查出買槍人有沒有任何刑事犯罪背景。

在現行的聯邦法例中，私人的槍枝買賣是不需要接受背景審查，因此預計大多出爐的管制措施，將會於加強背景審查有關。

此外，消息指，當局亦會考慮當有人利用自己的名義幫他人買槍，或者會提高刑罰，以及對大型槍擊案的定罪人士加快死刑處決等。

經過近兩個月的大型槍擊案後，特朗普最初亦歡迎擴大背景審查，但後來因受到全國槍械協會（NRA）的壓力，特朗普亦改變態度。

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