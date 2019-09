影評：《危機熱綫》揭露矽谷黑暗的一面

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

矽谷危機熱綫一名剛上手的義工,接到一通威脅殺人的電話,能否化解危機?

新手義工Simon 來到同志危機熱綫執勤接到電話。電話的另一端是Danny,說想要服藥自盡。服藥過程中,要把自己輕生的原因道出。Simon 感覺形勢不妙,找來資深義工Curtis 助陣。Danny 是從內布拉斯加搬來矽谷的年輕男子,不久後認識Kyle,兩人成爲伴侶,也開始認識Kyle 身邊的一對神秘伴侶。Kyle 為這對伴侶工作,生活也似乎被他們主宰。Danny也感覺到這對伴侶背後有個秘密。但因為男友受僱於他們而硬著頭皮應酬,而也捲入他們的黑暗世界中。

電影看似帶有驚悚意味,但其實更感覺像是一部劇情片。探討年輕人在現實生活中,一不留神很容易就會落入無法自拔的漩渦中。除了結局之外,劇情沒有太大的轉折。灣區導演Mark Schwab 拍攝手法一般、帶穩健鋪陳。年輕演員的表現生疏中帶誠懇、可圈可點。但必須讚賞選角上的多元,反映現代社會容貌。以獨立電影來看,電影做到了用少數資源來落實敍述這段現代寓言的成就。

《危機熱綫 Crisis Hotline》帶觀衆片刻進入華麗社會中的一個陰暗角落。滿分五分中得三分半,可以欣賞。

電影網頁:https://www.imdb.com/title/tt7134296/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1

“Crisis Hotline” scrapes the underbelly of Silicon Valley for a cautionary tale

“Screening Room” reviews “Crisis Hotline”

Rating: 3.5 out of 5 stars

