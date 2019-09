影評：改編自普利策獎小説，帶淒涼美的劇情片《金翅雀》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一名男童在紐約的一次恐襲事件中喪失母親,事件如何影響他的一生?

13歲的Theo 和母親一同到紐約的大都會博物館看畫。母親在告訴他自己最喜歡的一幅畫之後,離開片刻頓時發生炸彈爆炸,奪走母親生命。Theo 一段時間寄養在Barbours 富裕家庭。正當他和這家庭建立起互信的關係時,生父出現,把Theo 接到拉斯維加斯的郊區生活,也在那裡和一個烏克蘭男同學交上好友。家庭中的另一次悲劇,將Theo 送回到紐約的一家古董家具店工作。他的努力也令他成了古董店的合夥人。原本已經戰勝了過去殘酷的陰影,但之前那次恐襲時間的一幅畫再度出現,也令到Theo 再度陷入過去的黑暗。

電影《The Goldfinch》改編自獲得普利策獎的同名小説,濃縮成兩個半小時的影片。導演是四年前憑《Brooklyn》,獲得多項奧斯卡提名的John Crowley,看來是步入奧斯卡季節一部帶有噱頭的作品。但是電影在今年的多倫多影展首映,卻受到許多惡評。其實這些惡評也似乎令人摸不着頭腦。電影雖然有剪輯、節奏、動感、選角方面有問題之外,並不是一部素質差的作品。況且卓越的攝影將電影的意境體現,兩位飾演Theo 的年輕演員,也將人物對現實賜予的無助感和掙扎體現。主角的遭遇,説是碰巧也好,説是冥冥中注定也好,確實令人感到無奈。或許掙脫生命中不停出現的困境,就已經是一生中最值得歡慶的成就?

《金翅雀 The Goldfinch》帶有淒涼美感。滿分五分中得三分半,可以欣賞。

電影網頁:https://www.warnerbros.com/movies/goldfinch/

An ambitious and commendable adaptation of the Pulitzer prize-winning “The Goldfinch”

“Screening Room” reviews “The Goldfinch”

Rating: 3.5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.warnerbros.com/movies/goldfinch/