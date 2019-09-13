PG&E就兩宗大山火 同意支付110億元庭外和解

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太平洋媒電公司PG&E就過去兩年發生的兩宗大型山火，跟多間保險公司達成庭外和解，同意支付110億元。

PG&E為2017年北加州山火，和2018年Butte縣Camp山火，所引發的85%索償個案，達成110億元的和解協議。

PG&E行政總裁Bill Johnson表示，這次和解協議是為受害的社區、商戶和居民走出正確的一步。

加州州府在五月時證實，在去年發生造成85人死亡的Camp山火，是由於PG&E的電纜設備所導致。

今次是PG&E達成的第二個主要和解協議，早前在六月時，PG&E就答應為多個地方政府，就2015、2017及2018年發出的北加州連場山火，合共支付10億元，此外現時還有第三組跟山火有關的訴訟，有待在法庭審議。

另外PG&E在星期一提交了第11章破產重組計劃，該計劃不會提高或降低客戶費率，並承諾會公平地補償山火災民。

PG&E又計劃在2020年6月30日前進行重組，參與加州新成立的山火基金。

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