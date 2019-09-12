舊金山華裔社區出現多宗龐氏騙案 多名事主損失數以百萬元

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本台收到獨家消息，舊金山華裔社區近一個月出現多宗投資騙案，騙徒活躍於華埠，近十名華裔受害人，一共損失過百萬。

舊金山警察局受害人專責調查組甄文良分局長表示，近一個月他收到多宗懷疑涉及投資騙案的舉報，受害人大多是華裔長者，暫時大約有六至十個受害人損失的金額數以百萬計。

負責調查案件的許卓楷警長表示，今次的騙案是龐氏騙案(Ponzi Scheme)的一種，騙徒向受害人提供一個投資的機會，例如是借事主的錢投資生意，然後騙徒稱每個月會給予事主一個非常高的利息作回報，比任何銀行高出幾倍。

很多時騙徒答應給出的利息，完全沒有與市場掛勾，市場利率有升有跌，這種利息就保持不變，這是騙案的警號，大家不應該相信。

成功誘騙第一名事主付款後，騙徒會尋找第二名受害人，利用第二名受害人的錢，去支付第一名事主的利息。警方指騙徒因此要不斷找新的受害人，不過騙徒從未將筆錢用作任何投資，受害人亦永遠拿不足最初的本金。

騙徒更加遊說事主增加投資本金，叫他們出售401K保險退休保障、退休金、甚至是出賣物業，最後騙案”爆煲”是因為當騙徒再找不新的受害人，較早墮入騙局的事主就失去所有的錢，因為無人給錢他們。

警方指今次的案件中，騙徒與事主互相認識，騙徒利用兩者之間的信任關係而犯案。許警長提醒一些看上去回報極高的投資，多數都是騙案，應該立即報警處理。

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