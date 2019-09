Millbrae舉行中國建國70週年活動引發騷亂 (視頻)

【KTSF】

中半島Millbrae週二有一場慶祝中華人民共和國70週年的國慶活動,這項活動原本計畫在Millbrae市政府舉行五星旗升旗典禮,最終卻移師到市府之外的社區中心舉行 ,並取消升旗的環節。當地有部分居民前往會場抗議,活動期間一度引發騷亂,所幸事件和平落幕。

週二上午在Millbrae的社區中心有一場由社區人士發起的慶祝中共建國70週年國慶儀式,現場民眾在唱起中華人民共和國國歌時,場外有示威者大聲抗議,一度引起騷亂。

這場慶祝中國國慶活動是由舊金山灣區中半島國慶委員會發起,不過在當地引發部分居民抗議,有示威者在場外舉著海報,關注香港民間示威,抗議當權者用嚴刑峻法,震攝人民和港警毆打示威者,曾經競選Millbrae市議員的薛大有等人,更直接在門外表達訴求。

不過活動仍照常舉行,只是將升旗的環節取消,改在牆上掛起五星旗,並唱美中兩國國歌。

不過活動的舉辦出現多番波折,原本傳出將在市政府升五星旗,部分居民誤以為是市府的官方活動,而表達強烈抗議。

Millbrae市府經理回應本台詢問時表示,這是一場私人活動跟市府完全無關,原本市府確實同意主辦人的申請,出借市府場地辦升旗典禮,不過主辦方已向市府撤回有關申請,因此活動與市府完全無關,隨後活動改在社區中心舉行,主辦方也在今天的活動上做出說明,而對於示威者的訴求。

示威者表示,Millbrae過去也曾經舉辦其他國家的升旗儀式,但他絕對反對共產國家的國旗在當地升起。

不過有議員認為美中兩國合作才能克服挑戰。

面對事件引發媒體關注,主辦方還感謝示威者的抗議行動,把大批媒體請來了,所幸事件和平落幕。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。