東灣Fremont市府打算建無家可歸者支援中心,週二晚進行表決,最後確定興建選址在市府後方停車場,表決過程中引起大批反對民眾聚集抗議。

Fremont市府打算興建的無家可歸者支援中心,將安置最多45名無家可歸者,除了來自Fremont市,也有來自隔壁城市Newark和Union City 的無家可歸者。

無家可歸者在支援中心最多可以居住六個月,中心有社工協助無家可歸者尋找永久居所,並會在就業、健康、社會福利、技能培訓等多方面提供幫助。

原本市府尚未決定是否興建引發大批市民抗議,週二晚表決通過確定要興建且要建在市府後方停車場,通過後也有民眾感到失望,並在華人通訊群組內說要賣房搬家,並醞釀罷免市長。

