911事件18週年 鄧月薇家人為她悼念

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911事件雖然已經發生18年，但當中一些人的英勇事跡公眾仍然記憶猶新，舊金山的空中服務員鄧月薇就是其中一名殉職的國家英雄。

2000年911當天首先被劫持的是美國AA航空11號航班，飛機上空服員向公司總部求救，冷靜的向地勤人員報告飛機上有多人被刺和機艙內的情況，這通電話最早通報了911恐襲，聯邦當局隨後史無前例地下達全國禁飛令，打這通電話的正是在舊金山長大、生活的鄧月薇Betty Ong。

鄧月薇的家人每逢9月11日都特別懷念她為她感到驕傲。

鄧月薇的哥哥鄧達民說”我們為鄧月薇當天的行動感到光榮，四架被劫持的飛機中的第一架，鄧月薇和她的同事不知道劫持是個自殺式襲擊”。

鄧達民透露，空服員接受訓練時只是學習在劫持情況中，安全將飛機降落，當時鄧月薇和同事以為劫持者要錢或交換囚犯，他們不知道飛機會撞向世貿中心而鄧月薇在知道恐怖分子刺死兩位同事，並在機上噴灑胡椒煙霧後，她還是冷靜的向公司總部報告。

AA11號撞入紐約世貿大樓，搜尋人員之後找到鄧月薇一塊大腿骨，家人將這塊骨頭和在2007年逝世的父親鄧錦仕同葬在Colma的松柏園，也曾經出席過在紐約舉行的悼念活動，但現場氣氛過度感傷，而選擇和其他家人團聚，悼念妹妹鄧月薇。

舊金山市府把在華埠的康樂中心以鄧月薇命名，而家人更以她的名義舉辦社區活動籌款，為康樂中心購買一些家和乒乓桌等設備，有興趣多了解可以參考網站bettyong.org。

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