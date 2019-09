【KTSF】

州參議院週二通過AB 1482法案,限制加州租金升幅,並保障租客免受無理逼遷。

州參議院週二以25比10票通過AB1482法案,下一步法案將會交由州眾議院表決。州長紐森早前表明會簽署法案。

這項由加州眾議員邱信福提出的租控管制法案,旨在限制全州房屋租金的上漲幅度,最新修定的版本是規定業主每年的加租上限,定在消費物價指數(CPI)加5%。邱信福表示,加州城市平均的消費物價指數是2.5%,因此預料加租上限是大約7.5%,不會超過一成。另外這項議案禁止業主無理逼遷住滿一年的租客。

這項租管議案不適用於過去15年內新興建的單位,也不適用於非私人或非房地產信託擁有的獨立屋。法案有效期至2030年。

邱信福指出現時有百幾萬名加州租戶一旦面對大幅加租就會無家可歸。

