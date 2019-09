【KTSF】

舊金山市參議會一致通過將Balboa Park捷運站附近一個停車場,改建成讓RV休旅車長期停泊及過夜的地方,而代表第四區日落區的市參事馬兆明,和代表第七區的市參事余鼎昂 都表示考慮將類似的計劃,引入自己的選區。

由市參事Ahsha Safai安世輝提出的試驗計劃,將位於San Jose Ave 2340號Balboa Park捷運站旁邊的停車場改建成為安全過夜停車場,會有保安24小時駐守,警方亦會加派人巡邏,而這個停車場只能容納30部休旅車,入住的人需要市府轉介,最多只可以在停車場停留90日。

停車場裏會有洗手間、浴室及廚房等設施,亦會為無家可歸者提供支援服務。

