影評：《吾乃母親》機器人會否是最佳媽媽？

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個機器人在地球被銷毀之後,負起重新建立人文社會的重大責任。但是這個機器人本身,也有它的秘密。

未來的世界中,地球表面上的所有生命在戰亂中被完全銷毀。地底下有一個設施開始運作,人工智能將胚胎用高科技培育,創造出來的女孩Daughter 在母親Mother 的照顧下茁壯成長。十多嵗的Daughter 不斷學習,上課、考試成了Daughter 的日常生活。機器人母親告訴女兒的是外面的世界已經不適合人類生活。可是有一天,一個成年女子要求Daughter 讓她進入這個地下設施。這是Daughter 第一次看到生人,先是將她隱藏。女子腹部中槍,也被Mother 發現。女子對機器人帶有恐懼,Daughter 是她唯一能夠信任的,Daughter 於是幫助女子將子彈取出。從兩人的談話中,Daughter 也發現女子和母親說的話互相抵觸,頓時不知誰才是說實話。

女子要Daughter 跟她到外頭的世界。Mother 認爲這女子會對人類的未來造成威脅,但是其實這女子的出現,也可能是Mother 的一手安排。Mother 也透露自己必須多年學習,才能成爲完美的母親。而Daughter 的未來,也將是典型的母親。這部科幻片劇情多番轉折。看似溫柔帶有母愛的機器人,真正的目的也令人摸不清。

視覺特效創造出的環境和機器人也都令人讚賞。這或許也是電影的一大看點。美中不足的是,影片似乎將重點放在劇情轉折上,而忽略的這些人物的動機。和其他類似影片相比,科幻片種經常帶有令人難以猜測的情節,要觀衆多番思考。觀衆可以透過串流平台Netflix 觀看,考驗自己的推斷能力。

《吾乃母親 I Am Mother》劇情豐富、引人深思。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影網頁:https://www.netflix.com/title/80227090

