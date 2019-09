影評：《小丑回魂 2》特效勝於恐怖

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

緬因州一個小鎮的恐怖小丑被消滅27年後,鎮上又再出現恐怖命案連連 。

恐怖小丑Pennywise 每27年出現在緬因州Derry 小鎮,拐帶、收藏、吞食鎮内的孩童。1989年似乎被一群孩童消滅,當時這群孩童立下誓言,要是小丑再度出現小鎮,大家將回到小鎮再度反擊。來到2016年,Derry 小鎮又再出現離奇命案。當年的這群孩童都已遠離小鎮,他們在各自的領域取得不凡成就,突然接到來自唯一沒有搬離小鎮Michael 的電話,要大家回到Derry。

五男一女團聚在一家中餐舘的晚上,相互緬懷時感受到邪惡小丑的魔力,決心要完全消滅小丑。但過程也需要他們回到自己的過去,拿來一份有紀念價值的物品來進行驅邪儀式。過程中,每個人都經歷一定的危險,而最後回到小丑屋時,也必須冒著生命危險完成任務。

出自恐怖小説大師Stephen King 超過1,100 頁的恐怖小説。上集只是1989年的情節,第二集完結篇野心更大。除了涵蓋多年後的情節,還比較了成年前後的心理寫照,給機會大家了解他們是否成功走出童年的陰影,這是一般恐怖片中極少見的。但是劇中人物過多,在每個角色中也必須做出取捨,畢竟電影長度已經接近三個小時。

影片的恐怖成分其實不是太多,只有幾個鏡頭確實令人嚇一跳。必須提出電影開頭的一對同志伴侶在嘉年華會場外,被一群青少年仇恨毆打的鏡頭,之後又遭小丑殺害。這鏡頭在流行文化進化到的今時今日,已經失去它的價值,反而令人極度反感。導演Andy Muschietti 表示因為要對小説忠實。但是有看過小説的讀者也會知道,童年一段也有一些更加重要的劇情在上集被刪除,所以血腥仇恨鏡頭顯得只是電影要在前十分鐘,鎖定觀衆的噱頭,令人感覺反感與不幸。

以恐怖片來説,《小丑回魂 2 It Chapter Two》有更加令人反思的意念。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影網頁:https://www.itthemovie.com/

Rating: 4 out of 5 stars

