【KTSF】

聯邦疾控中心CDC證實,有5個人患上一種相信與吸電子煙有關的肺病,而導致死亡,呼籲民眾不要吸食電子煙。

CDC表示過去幾星期內在全國33個州分入面,發現有450人患上一種相信是跟吸電子煙有關的肺病。

大部份患者表示吸食過含有THC成份、或者THC混合尼古丁的電子煙產品,並出現同類病症。

不過暫時未有證據證實究竟是哪一種化學物質,或者哪一款特定產品引致該肺病,有關當局目前正在研究當中。

南加州洛杉磯衛生部門都宣佈第一宗跟電子煙相關的死亡個案。

