【KTSF 劉瑩報導】

公寓位於Minna街915號,現有兩間開放式公寓,兩間一房,兩間兩房、及一間三房單位接受申請。面積從421平方至969平方尺不等。

租金由1,026元至1,389元,公寓不附帶停車位。

申請人年收入方面,一人家庭不得超過47,400元、二人家庭不得超過54,200元、三人家庭不得超過60,950元。

申請截止日期為9月9日下午5點,單位將在9月4日開放參觀。

