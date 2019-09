【KTSF 劉瑩報導】

108個新落成的可負擔租賃單位,現正接受民眾申請。

公寓位於Folsom街500號靠近1街,有34個開放式單位、61個一房單位、及13個兩房單位開放申請。

面積從452平方尺至1471平方尺不等。

租金由1026元至1302元,公寓只有57個停車位,將根據抽籤先後順序提供給申請者。

申請人年收入方面,一人家庭不得超過43,100元、兩人家庭不得超過49,250元,三人家庭不得超過55,450元。

