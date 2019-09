【KTSF】

南灣Milpitas警方於本週三逮捕了一名聖荷西女子,懷疑她與該市發生的兩宗偷竊案有關。

Milpitas警方表示 8月27日Patricia De Abreu進入Current Drive 1400號路段一戶沒有關車房門的住宅,從車房內偷走一輛價值$1,700的單車,而在同一天 Garden街 200號路段的一戶居民也有報警,表示有包裹被人偷走。

警方之後獲得閉路電視畫面確定兩宗案件是同一人所為,並於本週三在聖荷西North King Road 600號路段將女嫌犯逮捕。

