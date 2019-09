【KTSF】

YouTube 涉嫌未經同意下收集兒童個人資料,罰款一億七千萬美元。

YouTube母公司Google與政府達成和解協議,他們涉嫌在未經父母同意下透過識別碼,追蹤兒童的瀏覽紀錄用以向他們播放廣告,違反《兒童網上私隱權保護法》,須向聯邦貿易委員會及紐約州政府,合共繳交一億七千萬美元罰款。

有保護兒童組織批評罰款太低。YouTube回應稱,將於四個月內把所有觀看兒童內容的用戶數據,視為來自兒童。

