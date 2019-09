電子煙商收集到足夠選民簽名 挑戰舊金山電子煙禁令 (視頻)

【KTSF】

由JUUL電子煙製造商資助的舊金山C提案,籌集到足夠的簽名,列入11月選舉讓選民公投,希望推翻市府的電子煙禁令,有多名舊金山市參事發起集會,呼籲市民投反對票。

市參事華頌善表示,”像JUUL這種大型煙草商利用電子煙產品,將高含量尼古丁注入年青人體內令他們終生成癮,我們必須先為年青人安全著想,多於JUUL等煙草商的利潤,所以一定要向C提案說不。”

舊金山市參議會六月一致通過法例,禁止市內出售電子煙產品 ,華頌善批評JUUL等公司提出的C提案,除了針對市府的電子煙禁令,也針對去年通過的添加口味煙禁令、務求推翻兩者。

包括JUUL在內的電子煙製造商投入了近430萬元,發起推翻禁令的提案運動並收集到足夠簽名發起C公投提案。

C提案允許售賣電子煙,不過聲稱會限制售賣的數量,並要求網上零售商要取得牌照等。提案發起人曾表示市府的禁令不合情理,指出電子煙可取代傳統香煙,能幫助千萬名煙民戒菸,禁電子煙等於逼使他們重新吸煙。

