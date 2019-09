奧克蘭”鬼船”貨倉大火判決有結果

【KTSF】

2016年造成36人死亡的奧克蘭”鬼船”貨倉大火案,週四有判決結果,陪審團裁定,其中一名被告Max Harris無罪釋放,至於另一名被告Derick Almena面對的控罪,陪審團就未能作出一致裁決。

對Derick Almena的控罪 12名陪審員當中,其中10人認為罪名成立,兩人認為不成立,而要對被告作出定罪裁決,陪審團的決定必須一致,Almena將會還押,在十月四號再提堂。Almena的代表律師Tony Serra表示,如果控方打算提出重審,他會力爭到底。

至於另一名被告Max Harris就獲無罪釋放。

有受害人家屬表示對判決感到十分憤怒。

另外罹難者家屬又會追究姓Ng的貨倉業主,以及PG&E太平洋媒電公司,無確保貨倉安全。她表示案件 將會在明年五月開審。

“鬼船”貨倉主要租戶Derick Almena和Max Harris,兩人就大火案 分別被控36項誤殺罪。

