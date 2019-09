報告指灣區人口淨流失達3.5萬人 最多人搬去德州和俄勒岡州

【KTSF】

根據人口普查局的數據顯示,2013年至2017年,不計新生兒及外國新移民,灣區5個縣人口淨流失達3萬5千多人。

東灣Alameda縣是人口外移最多的縣,Santa Clara縣排第二、舊金山卻最少。

和過去一樣,德州和俄勒岡州仍是灣區人最多搬去的州分。

另外有不少灣區人會選擇區內轉移,舊金山人最有可能搬去Alameda縣、Alameda縣人則會搬去Contra Costa縣、San Mateo縣居民最有可能搬去東灣、而Santa Clara縣居民則會搬去其他四縣。

數據同時顯示,越來越多的科技工作者搬去奧斯汀及波特蘭這些新興的科技中心。

高樓價和高生活成本是令很多人放棄灣區的主因。

不過如果將國際移民考慮在內,到灣區的人將比離開的多。

2017年搬到Santa Clara縣25至44歲的科技人才中,約30%來自加州以外,當中多數來自印度及中國,而搬來灣區的其他州人中以紐約人最多。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。