外判工可能將會變僱員 有企業大力反對AB5法案

民主黨議員支持下AB5法案很可能本月正式立法通過,屆時一些企業外判工將轉變為雇員,一些企業跳出來抗議,認為該法案將傷害企業原有員工,也間接導致消費者增加成本。

根據三藩市紀事報報導,州眾議員Lorena Gonzalez提出的AB5法案,在民主黨和勞工領袖支持下,本月很有可能正式順利通過。

但有些反對者認為,有些外判工因為法案而變成企業雇員,他們仍希望維持工作彈性,且法案通過將導致企業成本增加,間接將成本反應到消費者身上。

目前較受到關注的行業就是Uber、Lyft司機、以及Postmates、DoorDash等快遞員。

Uber、Lyft和DoorDash已共同投入9000萬美元推動公投,希望在2020年11月的選舉中可以將外判工排除AB5法案。

目前已有一些行業外判工已排除在AB5法案之外,如醫師、牙醫師、心理醫師、足病醫師,但醫療產業中仍有不少職業仍受限於AB5法案,如行為治療師、驗光師、和註冊麻醉專科護士等。

醫療產業表示很多醫院仰賴外判工填補員工休假時的空缺,也有些偏鄉醫院需要外判工。如果AB5法案通過,恐讓這些醫院更難運作,也讓治療檢驗等工作拖延更久。

