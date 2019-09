【KTSF】

舊金山官員表示,無家可歸者在街頭車禍中死亡的人數愈來愈多。

根據公共衛生局統計,去年舊金山因交通事故導致死亡的23人中,有5人沒有”固定地址”是無家可歸者。2017年無家可歸者的車禍死亡人數只有2人。

無家可歸者佔舊金山人口不到1%,但佔交通死亡人數卻高達22%。

研究人員開始研究潛在的原因和解決方案,但無家可歸者的交通死亡人數卻持續上升,整個城市的無家可歸者人數也持續增加。

無家可歸聯盟表示,無家可歸者容易發生車禍,主要原因是他們在街上的時間比一般人多,若無家可歸者可以獲安置,他們在街上發生意外的機率就會少一些。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。