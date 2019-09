Facebook宣布開放讓用戶選擇使用或關閉人臉辨識

【KTSF】

社交媒體Facebook宣布,將向所有用戶開放使用人臉辨識功能,不過用戶可以選擇關閉不用。

Facebook 週三正式宣布,有關人臉辨識功能的政策所有新用戶都會統一,關閉此一功能要選擇打開才可以使用,至於現有用戶則是即將會收到有關的設定警示,如果用戶不做回應,該人臉辨識功能也會保持關閉,言下之意就是用戶可以自行選擇,自己的照片或影片是否開啟人臉辨識功能、或者方便建議朋友們標註自己。

Facebook 2017年底開始提供部分用戶可以設定,自己的臉書是否要啟用人臉辨識功能,週三則是擴大到所有用戶

都可以使用,如果先前不在開放之列的用戶,很快會收到Facebook通知有關的改變,並且可以選擇開啟或關閉其功能。

Facebook依賴人臉辨識功能來對用戶發送通知,方便用戶的朋友之間在照片和影片標註當事人,也有助於避免照片被他人使用為檔案照片,在人臉辨識功能開放之後,另一項標註建議功能”tag suggestions”則會停用。

Facebook曾經因為人臉辨識問題面對法律挑戰,這項改變主要是因應人臉技術功能,所帶來的不安與日俱增,例如執法當局會使用該技術來辨識罪案的嫌犯,包括舊金山和奧克蘭都禁止政府部們使用人臉辨識技術。

