柏克萊社區學院週二宣布,將成為東灣第一所加入Landed購屋計畫的高等教育機構。Landed總部位於舊金山是一個協助教育工作者和學校員工,在房價昂貴區域買屋的初創公司。

若加入Landed計畫,Landed可以幫忙家庭支付買屋首期的一半,最高達12萬元。該支付款項將於房屋再次出售時歸還。

Landed已與加州、華盛頓州和科羅拉多州的200多名教育工作者合作,目前加州Alameda縣也有20多名教育工作者,加入這項計畫。

