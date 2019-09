【KTSF】

南加州一艘接載人潛水的船隻在週一凌晨時分起火,最少4死、30人失蹤

遊艇火勢猛烈,濃煙升上半空,消防員射水灌救。事發現場是距離洛杉磯87英里的Santa Cruz島對開,長約二十米的遊艇,當時載著三十九人,準備參加潛水活動,有路過船隻義務從船上救走五個人,當局出動直升機和巡邏艇搜救。

