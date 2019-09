【KTSF】

東灣奧克蘭週一凌晨發生開槍事件,流彈擊中一個有五名子女的母親,她送院後傷重死亡。

槍擊案地點是東奧克蘭東22街2100號地段,警方凌晨一點左右接到,有人中槍的報告。本地KTVU電視台的報導指出,44歲死者 Marta Casiano案發之前與丈夫參加完婚宴,步行取車途中被流彈擊中,有鄰居表示聽到四下槍聲。

探員表示子彈來自附近發生的一場衝突,疑犯仍然在逃,報導指出死者生前經營餐車有五名四歲到26歲的子女。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。