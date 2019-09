勇士新主場Chase Center即將開幕 泊車問題成憂慮

【KTSF】

位於舊金山Mission Bay的職籃NBA球隊金州勇士的新主場館Chase Center,週二正式剪綵開幕,場館內的設施一切準備就緒,不過該區的交通配套能否應付,仍是未知之數。

Chase Center能夠容納18000人,不過場館地底只有一個950個車位的停車場,而這個停車場大多只讓球員、職員、以及季度門票持有人使用。

而場館旁邊的有一個屬於舊金山加大,有800個車位的停車場,不過加大發聲明指,任何參加場館活動的人,都不能夠使用加大的停車場。

雖然附近仍有其他停車場,但舊金山市府及勇士隊,鼓勵民眾前往場館時優先考慮使用公共交通工具,場館外有T Car輕軌鐵,交通局亦增設兩條由Mission街夾16街捷運站及Vanness大道直達場館的巴士快線,憑當日門票可免費乘搭Muni。

來自中半島的市民,可乘搭Caltrain火車,市府亦安排渡輪服務,接載住在東灣的市民,場館外有的士及網的上落客地點,亦有單車專用停泊區,希望這些交通配套,能夠改變市民經常開車的習慣。

揭幕後首場音樂會將會本星期五晚舉行。

