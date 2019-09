【i-CABLE】

《路透社》報導,香港行政長官林鄭月娥承認已經引起不可原諒的混亂,令香港陷入政治危機,若可以選擇她會辭職。

報道指,取得一段林鄭月娥上星期與商界人士閉門會面的錄音,長二十四分鐘,報道指林鄭月娥提及現時化解危機的空間相當有限,因為亂局已經變成涉及國家安全與主權的議題,而自己作為行政長官,政治迴旋空間非常小,她以英文指若自己有選擇,第一件事就是辭職並深切致歉。特首辦回應,指她上星期出席兩場有商界人士參與的活動,與會者知悉是以不引述言論進行,發言人不會評論林鄭月娥在這些活動的談話內容。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。