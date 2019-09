【KTSF】

東灣奧克蘭週日發生警匪追逐,有人駕駛pickup貨車,撞入了奧克蘭國際機場的範圍,司機後來棄車跳進海灣。警方週一在屋崙機場附近的水域,發現一具屍體,現正調查死者是否週日跳下海的司機。

發現屍體的地點是在奧克蘭機場以北約四英里的海灣,屍體交由舊金山法醫官處理。

Alameda縣警表示正在調查死者是否與週日的警匪追逐有關,警方表示週日下午,警員想截停一輛Chevy pickup貨車時,司機開車逃走,以50英里車速撞破屋崙機場邊緣一道閘,衝進機場一條跑道,後來司機下車逃跑,從機場西北面跳下海。

警方出動警犬,直升機和無人飛機搜索疑犯,可是沒有他的下落,警方在涉案的貨車裡找到攻擊性武器、面罩和軍服。

