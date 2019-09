影評：激勵人心的喜劇《她的馬拉松》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

紐約一名女子要改變自己的生活,而訓練自己參加馬拉松的故事。

快到三十嵗的Brittany 和室友Gretchen 在大都會紐約過著享受今天、不知明天的生活。好友將生活片段當成網紅夢的素材,Brittany 則在一間小劇院工作,遠離本身的事業夢想。在一次想要從醫生手中拿到處方藥的門診中,從醫生口中知道自己體重不健康。Brittany 穿上運動裝,開始時連出門跑步的信心都沒有。在鄰居的鼓勵下,加入一個跑步俱樂部。跑成習慣之後,Brittany 也感覺到自己人生觀也開始往前看,斷然決定參加紐約馬拉松。期間也在另一份照顧房子的工作中,認識了在同地方居住的 Jern。兩人也開始了一段互相扶持的友誼。

這部喜劇在今年的Sundance 影展中,獲得觀衆評選大獎。詼諧的對白、溫馨、激勵人心的情節、在主角Jillian Bell 的演繹下,體現多層面的性格轉變。Brittany 選練馬拉松的情緒起伏,即使觀衆對跑步完全沒有興趣的話,也會被她的挫折與勝利感動。電影題材也提及人們在日常生活的小細節給與的感受,如朋友對自己的不良影響和出門時對陌生人的友善等,都令人停下腳步來質問自己。

必須讚賞的,是導演在選角上的決定。劇中人物的多元,自然反映美國大城市中的景象,也不需要多作解釋,寫實得令人看了舒服。

《她的馬拉松 Brittany Runs a Marathon》帶有十足溫馨的娛樂。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影網頁:https://www.brittanyrunsamarathon.movie/

