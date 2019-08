【KTSF】

北灣Vallejo警方發放片段,尋找上週一宗汽車爆竊案的疑犯線索。



事發在上週五下午5點37分左右,案發地位於Admiral Callaghan Lane 1100號路段一個購物中心停車場內。

案件和今年發生的過千宗汽車爆竊案作案手法相似,匪徒運用高科技儀器探測車內是否存在會發射Wifi 或藍牙信號的電子設備,多數案件中就算車主將電子設備隱藏在從車窗外不易察覺之處,也能被探測得到。

一旦有所發現匪徒就會迅速打爛車窗,偷走車內財物。

警方呼籲任何人如有案件線索請和警方聯繫。

