柏克萊加大有六幢地震高危樓宇 校方稱會盡快加固

有報導指,柏克萊加大有六幢建築物不乎合目前的防震安全指引,被列為高危樓宇,如果遇上大地震,好大機會造成傷亡和倒塌。

加大校方在2017年,通過實施新樓宇防震安全指引,要求每間加大的所有樓宇,必須在2030年之前進行加建和翻新等。新指引將樓宇危險程度分為七級、一至三級代表地震發生時,只會對建築物和人造成輕微損傷、七級代表絕對會倒塌和造成傷亡。

在柏克萊加大內就有六幢建築物,被列為六級危險樓宇:

Moffitt Undergraduate Library

Durant Hall

Evans Hall

Stephens Hall

Wellman Hall

Donner Lab Addition

這些建築物遇上地震時好大可能會倒塌,造成人命傷亡,另外有62幢建築物處於第五級危險程度。

UCLA都有三幢處於六級危險程度:

Kneller House

Clark Library Gate House

UCLA Nimoy Theater

柏克萊加大校長日前表示,了解這個消息可能對很多人造成憂慮,不能否認的是很多校內建築物都是建於1976年之前,她承諾會盡快展開加固工程。

加大校方亦都表示,打算跟州府商討財政議案,明年撥款加建翻新所有加大校園的建築物。

柏克萊加大地震研究所曾經預測未來30年內,東灣Hayward斷層有可能發生強度超過七級的大地震,而柏克萊加大本身很多建築物都沿著這條斷層。

