【KTSF】

舊金山一間動物收容中心,週三晚有三隻幼犬被人偷走,隨後警方根據網上信息,週四晚在東灣Hayward尋回其中兩隻幼犬,並拘捕兩名疑犯。

警方指該動物收容中心的閉路電視片段顯示,當晚有三名穿著連帽衫的男子闖入位於三藩市Shafter大道的動物收容中心,偷走兩隻雪橇幼犬和一隻鬥牛幼犬,還有一些電子產品。

收容中心之後呼籲公眾幫忙尋回三隻幼犬,週四下午就有民眾發現在網站Craigslist有人帖文售賣兩隻雪橇幼犬,圖片和失竊的幼犬一致,而且幼犬的視頻也有可疑,於是警方聯繫賣家並拘捕兩名男子。

但鬥牛幼犬目前仍然不知所蹤,收容中心表示該鬥牛幼犬只有六個星期大,並患有病需要服藥治療,而且未打齊防疫針,希望有人將其盡快交還中心。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。